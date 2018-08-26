ANSA: мигрантов с судна Diciotti пустили на землю Италии

Рим, , 11:23 — REGNUM Мигранты из африканских стран, ранее не получавшие разрешение покинуть судно Diciotti, сошли на берег в порту итальянского города Катания 26 августа, сообщает ANSA.

Более 170 человек, пытавшихся переправиться из Африки в Европу, потерпели бедствие в Средиземноморье 15 августа и были спасены итальянским патрульным судном Diciotti. Итальянское правительство не разрешало высадку нелегальных мигрантов, настаивая, чтобы все они были распределены по странам Евросоюза.

Сначала на берег разрешили сойти 27 несовершеннолетним и 16 взрослым, нуждающимся в медицинской помощи. Остальные покинули судно 26 августа.

Отметим, что министр внутренних дел Италии Маттео Сальвинии, который отказывался санкционировать высадку мигрантов, находится под следствием по факту незаконного ограничения свободы и превышения должностных полномочий.