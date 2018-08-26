Olive Group заявила о своей непричастности к возможной провокации в Сирии

Лондон, , 10:47 — REGNUM О своей непричастности к возможной провокации с химическим оружием в Сирии заявил представитель британской частной компании Olive Group, сообщает 26 августа Life.ru.

Как передает издание, об этом заявила директор по маркетингу Olive Group Сюзанна Пинер.

Отметим, ранее представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков, сославшись на источники ведомства, сообщил о готовящейся в Сирии террористами, которых обучала ЧВК Olive Group, провокации с химоружием в применении которого в итоге будет обвинен официальный Дамаск.

После совершения провокации Великобритания, Франция и США используют её как повод для нанесения ударов по государственным объектам в Сирии, сообщил официальный представитель Минобороны РФ.