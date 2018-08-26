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Индия нацелена на сокращение импорта вооружений

Политика

Новый глава Организации оборонных исследований и разработок Индии заявил о том, что Индия должна сокращать импорт иностранных вооружений и наращивать собственный экспорт

Индия нацелена на сокращение импорта вооружений
Иллюстрация: Indiannavy.nic.in
Самолеты ВВС Индии

Нью-Дели, 26 августа 2018, 10:54 — REGNUM  По сообщению индийского новостного издания «Хиндустан Таймс», новый председатель Организации оборонных исследований и разработок Индии Г. Сатхиш Редди рассказал о том, что его главными приоритетами в новой должности являются сокращение импорта вооружений и всесторонняя поддержка экспорта вооружений, произведенных в Индии.

Должность главы одного из главных оборонных агентств Индии Г. Сатхиш Редди получил во многом благодаря тому, что он открыто выступал в пользу ослабления ограничений на военный экспорт и предоставления различных стимулов частному сектору для создания производственных мощностей и проведения исследований.

Разработка военных технологий является одной из основных целей для нового главы Организации оборонных исследований и разработок Индии, который является одним из виднейшим индийских ученных в сфере авионики и ракетных систем.

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