Индия нацелена на сокращение импорта вооружений

Нью-Дели, , 10:54 — REGNUM По сообщению индийского новостного издания «Хиндустан Таймс», новый председатель Организации оборонных исследований и разработок Индии Г. Сатхиш Редди рассказал о том, что его главными приоритетами в новой должности являются сокращение импорта вооружений и всесторонняя поддержка экспорта вооружений, произведенных в Индии.

Должность главы одного из главных оборонных агентств Индии Г. Сатхиш Редди получил во многом благодаря тому, что он открыто выступал в пользу ослабления ограничений на военный экспорт и предоставления различных стимулов частному сектору для создания производственных мощностей и проведения исследований.

Разработка военных технологий является одной из основных целей для нового главы Организации оборонных исследований и разработок Индии, который является одним из виднейшим индийских ученных в сфере авионики и ракетных систем.