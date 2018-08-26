Правительство Индии одобрило закупку 135 вертолетов для нужд ВМС

Нью-Дели, , 10:02 — REGNUM Правительство Индии одобрило заключение сделки на покупку для нужд индийских военно-морских сил 111 многоцелевых вертолетов и 24 противолодочных вертолетов. Об этом сегодня, 26 августа, сообщает телеканал NDTV.

111 многоцелевых вертолетов для нужд индийских военно-морских сил должны быть приобретены в рамках программы «Делай в Индии». 95 из этих вертолетов будут собраны в Индии с участием местных предприятий, оставшиеся 16 будут поставлены в готовом виде. Общая сумма контракта на поставку многоцелевых вертолетов для индийских ВМС составит $3 млрд.

На этот контракт объявлен тендер, в котором, в том числе, участвует и Россия, предлагающая Индии вертолеты Ка-226Т морского базирования. Кроме того, свои вертолеты предлагают американская компания Bell Helicopter и европейский концерн Airbus.

Что касается противолодочных вертолетов, то это будут американские вертолеты MH-60R. Они сменят стоящие на вооружении индийских ВМС уже более 30 лет вертолеты Sea King. 24 американских противолодочных вертолетов будут стоить Индии $1,8 млрд.