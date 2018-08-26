Порошенко соболезнует в связи со смертью «друга Украины» Джона Маккейна

Киев, , 09:15 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал смерть американского сенатора Джона Маккейна, который скончался в возрасте 81 года. Соответствующее сообщение Порошенко опубликовал на своей странице в сети микроблогов Twitter сегодня, 26 августа.

Порошенко пишет, что кончина Маккейна стала печальной новостью для украинского народа, так как умер «большой друг Украины».

«Мы никогда не забудем его неоценимый вклад в развитие демократии и свободы на Украине, поддержку нашего государства», — сказано в сообщении Порошенко.

Он также выразил соболезнования семье Маккейна и всему американскому народу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Маккейн умер в возрасте 81 года на своем ранчо в Аризоне в кругу семьи. Два дня назад стало известно, что политик отказался от лечения опухоли мозга, так как результатов оно не приносило.

Стоит отметить, что Маккейн крайне положительно оценивал государственный переворот на Украине и всячески способствовал углублению разрыва между Киевом и Москвой.

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