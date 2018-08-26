The National Interest: США не должны пытаться решить все проблемы в мире

Вашингтон, , 08:54 — REGNUM Военная мощь США должна использоваться только для защиты американских интересов и граждан, заявил полковник в отставке Дэниел Дэвис в статье для The National Interest.

Отставной американский военный Дэниэл Дэвис заявил, что правительство США должно пересмотреть политику использования военной силы. Вашингтон должен признать, что американская военная мощь не будет использоваться для решения политический, этнических и религиозных проблем. Военная сила США должна использоваться только для защиты американских граждан и американской собственности от непосредственной опасности, считает он.

Политические неудачи Америки не являются достаточной причиной для использования военной силы. Тем более нападение не может быть оправдано одной возможностью угрозы в будущем, отмечает он.

Бывший полковник подчеркнул, что такая стратегия применения военной силы не только является правильной с точки зрения морали, но и позволит сохранить геополитическое лидерство США.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта 2018 года Дэниел Дэвис заявил, что Америке не стоит жертвовать своими интересами и рисковать отношениями с Россией из-за интересов Украины.