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Названо место, где похоронят сенатора Маккейна

Политика

Политка похоронят в городе Аннаполисе штата Мэриленд

Названо место, где похоронят сенатора Маккейна
Гюстав Курбе. Похороны в Орнане. 1849-1850

Нью-Йорк, США, 26 августа 2018, 08:43 — REGNUM  Скончавшегося 25 августа сенатора-республиканца Джона Маккейна похоронят в городе Аннаполисе штата Мэриленд, сообщает 26 августа газета The New York Times со ссылкой на свои источники.

По данным издания, на похоронах сенатора планируется выступление с речью экс-президентов США Джона Буша-младшего и Барака Обамы. Так как покойный избирался в Сенат от штата Аризона, гроб с его телом до похорон будет выставлен в здании законодательного собрания штата Аризона, а в Финиксе.

Как сообщало ИА REGNUM, сенатор Джон Маккейн скончался поздно вечером 25 августа в окружении семьи. Около года политик боролся с тяжелой формой рака головного мозга. Маккейн был известен своей жесткой «ястребиной» внешнеполитической позицией и резкой критикой действующего президента США Дональда Трампа.

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