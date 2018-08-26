Названо место, где похоронят сенатора Маккейна

Нью-Йорк, США, , 08:43 — REGNUM Скончавшегося 25 августа сенатора-республиканца Джона Маккейна похоронят в городе Аннаполисе штата Мэриленд, сообщает 26 августа газета The New York Times со ссылкой на свои источники.

По данным издания, на похоронах сенатора планируется выступление с речью экс-президентов США Джона Буша-младшего и Барака Обамы. Так как покойный избирался в Сенат от штата Аризона, гроб с его телом до похорон будет выставлен в здании законодательного собрания штата Аризона, а в Финиксе.

Как сообщало ИА REGNUM, сенатор Джон Маккейн скончался поздно вечером 25 августа в окружении семьи. Около года политик боролся с тяжелой формой рака головного мозга. Маккейн был известен своей жесткой «ястребиной» внешнеполитической позицией и резкой критикой действующего президента США Дональда Трампа.