ЛНР: За прошедшие сутки украинская сторона не нарушала перемирия

Луганск, , 08:27 — REGNUM За минувшие сутки военные Луганской Народной Республики не зафиксировали нарушений режима перемирия со стороны украинских боевиков. Об этом сегодня, 26 августа, сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

Напомним, что несмотря на объявленное перемирие украинская сторона практически регулярно производит обстрелы территорий народных республик Донбасса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 августа сотрудники МВД ЛНР обнаружили и обезвредили взрывное устройство, установленное вблизи электрической подстанции, находящейся в районе авторынка в Луганске.

По оперативным данным, украинские спецслцжбы готовили диверсию, чтобы обесточить часть районов Луганска во время празднования в Киеве дня независимости Украины.