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МИД РФ: министр иностранных дел Сирии посетит Москву в конце августа

Политика

Ранее о планируемом визите министра иностранных дел Сирии в Москву сообщил посол Сирии в России Рияд Хаддад

МИД РФ: министр иностранных дел Сирии посетит Москву в конце августа
Иллюстрация: Kremlin.ru
Министр иностранных дел Сирийской Арабской Республики Валид Муаллем в Москве в 2015 году

Дамаск, 26 августа 2018, 08:14 — REGNUM  Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем прибудет в Москву с официальным визитом в конце августа, сообщил 25 августа департамент информации и печати МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве подтвердили информацию о планируемом визите главы МИД Сирии Валида Муаллема в Москву. Визит сирийского вице-премьера и министра иностранных дел назначен на конец августа.

Напомним, ранее о планируемом визите министра иностранных дел Сирии в Москву сообщил посол Сирии в России Рияд Хаддад. Сирийский дипломат отметил, что визит пройдет в рамках работы межправительственных комиссий между Сирией и Россией.

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