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Министр иностранных дел Австралии сообщила об уходе в отставку

Политика

Экс-глава австралийского МИД подчеркнула, что работа на данном посту была для неё большой честью

Министр иностранных дел Австралии сообщила об уходе в отставку
Foreign and Commonwealth Office
Джули Бишоп

Канберра, 26 августа 2018, 08:02 — REGNUM  О своем уходе объявила глава МИД Австралии Джули Бишоп. Она написала об этом 26 августа в своем аккаунте в twitter.

«Сегодня я известила премьер-министра о том, что покидаю занимаемый мной в кабмине пост министра иностранных дел», — говорится в сообщении Бишоп. Также экс-глава австралийского МИД подчеркнула, что работа на данном посту была для неё большой честью.

На состоявшихся на этой неделе выборах нового лидера Либеральной партии Австралии, в которых участвовали три кандидата, Джули Бишоп выбыла уже в первом туре голосования, набрав наименьшее количество голосов. Дальнейшая борьба развернулась между бывшим казначеем страны Моррисоном и главой австралийского МВД Питер Даттоном. В итоге с перевесом в пять голос победил Моррисон.

Джули Бишоп возглавляла МИД Австралии с 2013 года став первой женщиной на этом посту, также она является заместителем руководителя Либеральной партии страны.

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