Сенатор-республиканец Джон Маккейн ушел из жизни в возрасте 81 года

Вашингтон, , 07:46 — REGNUM В США в возрасте 81 года скончался видный государственный деятель, сенатор-республиканец от штата Аризона Джон Сидней Маккейн III. Об этом сегодня, 26 августа, сообщила его пресс-служба.

Маккейн родился 29 августа 1936 года на военно-морской базе США «Коко-Соло» в зоне Панамского канала, который в те годы контролировали Соединённые Штаты. Дед и отец Маккейна были адмиралами военно-морских сил США и Джон пошел по их стопам, окончив в 1958 году Военно-морскую академию США в Аннаполисе. До этого семья много переезжала с одной военной базы на другую.

Маккейн стал лётчиком палубной авиации и служил на авианосцах. Во время Карибского кризиса и военно-морской блокады Кубы в октябре 1962 года он проходил службу на авианосце «Энтерпрайз». Во время службы в Испании по неосторожности зацепил в полёте линии электропередач, и этот инцидент стал причиной его перевода на базу ВМС «Меридиан» в Миссисипи, где он стал инструктором.

В 1964 году Маккейн познакомился с моделью из Филадельфии Кэрол Шепп, на которой женился 3 июля 1965 года. Маккейн усыновил двух её сыновей от первого брака. В сентябре 1966 года у них родилась дочь Сидни.

В ноябре 1965 года с Маккейном вновь произошёл несчастный случай. Перед заходом на посадку заглох двигатель. Джон успешно катапультировался, но самолёт разбился. Маккейн просил начальство перевести его с инструкторской должности на боевую службу. В конце 1966 года его перевели на авианосец «Форрестол». Маккейн продолжил военную службу на штурмовике Дуглас A-4 «Скайхок». К марту 1967 года его отец уже стал главнокомандующим Военно-морскими силами США в Европе и проходил службу в Лондоне.

В 1967 года авианосец «Форрестол», на котором служил Маккейн был отправлен к берегам Вьетнама для участия в войне. Маккейн непосредственно принимал участие в бомбардировках Северного Вьетнама и даже выражал недовольство тем, что список целей был ограничен.

Летом 1967 года Маккейн чуть не погиб во время пожара на «Форрестоле», когда самопроизвольно стартовала одна из ракет на боевом самолете. В катастрофе тогда погибли 134 человека, ранения получили 161. Маккейн получил ранения ноги и груди.

В октябре 1967 года самолет Маккейна был сбит советской зенитной ракетой ЗРК С-75. Он катапультировался и приземлился в озеро в центре Ханоя. При этом он сломал обе руки и ногу и был жестоко избит вьетнамскими солдатами: ему раздробили плечо, он был дважды ранен. В таком состоянии Маккейн был помещён в главную тюрьму Ханоя.

В плену Маккейн пробыл долгих пять лет вплоть до заключения Парижского мирного соглашения. Он неоднократно подвергался пыткам и вернулся домой инвалидом. Позднее он вспоминал: «Я узнал то, что все мы узнали там: каждый человек имеет свой предел. Я достиг своего».

После возвращения из плена Маккейн остался на военной службе. В 1973—1974 годах он учился в Национальном военном колледже в Вашингтоне и проходил курс весьма изнурительной и болезненной физической терапии, после которого снова смог обходиться без костылей и восстановить свою квалификацию пилота.

В конце 1974 года он был назначен на службу в учебную эскадрилью, размещённую на военно-морском аэродроме Сесил Филд близ Джексонвилла, штат Флорида, а затем стал её командиром. В 1977 году Маккейн стал морским офицером связи при американском сенате — позднее он назвал этот опыт «реальным входом в мир политики».

В то же время он разошелся со своей первой женой, которая за время его плена попала в автокатастрофу. Уже 17 мая 1980 года он вступил в новый брак с Синди Лу Хенсли, преподавательницей из Финикса, штат Аризона и дочерью местного крупного бизнесмена Джеймса Уиллиса Хенсли. В последствие жена Маккейна унаследовала огромную компанию, торгующую пивом.

При активной поддержке тестя Маккейн включился в политическую жизнь США и уже в ноябре 1982 года был избран членом Палаты представителей Конгресса США от первого избирательного округа штата Аризона как республиканец. Спустя два года он легко переизбрался на новый двухгодичный срок. Маккейн, в целом, поддерживал политический и экономический курс президента Рональда Рейгана.

Во время своего пребывания в Палате представителей Маккейн специализировался на проблемах индейцев и участвовал в проведении закона об экономическом развитии индейских территорий, подписанного в 1985 году. В том же году он впервые после плена посетил Вьетнам вместе с легендарным журналистом Уолтером Кронкайтом.

В ноябре 1986 года Маккейн был избран сенатором США от штата Аризона, сменив в этом качестве Барри Голдуотера — бывшего республиканского кандидата на президентских выборах 1964 года. На этих выборах он получил 60% голосов избирателей. Официально срок его полномочий начался в январе 1987 года. Он переизбирался в сенат Конгресса США в ноябре 1992 года (56%), ноябре 1998 года (69%), ноябре 2004 года (77%, причём за Маккейна на этот раз голосовали даже большинство избирателей-демократов Аризоны) и в ноябре 2010 года (58,7%).

С января 2007 года — старший представитель меньшинства в комитете по вооружённым силам. С 2015 года — Глава комитета по вооруженным силам в сенате США. С 1993 года Маккейн является председателем совета директоров Международного республиканского института.

Маккейн неоднократно пытался выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США от Республиканской партии. Удалось ему это в 2008 году. Но выборы он проиграл, уступив Бараку Обаме.

Что касается политических взглядов Маккейна, то он был ярым русофобом и антикоммунистом. Его критика в адрес России всегда носила подчеркнуто враждебный и агрессивный характер, и подчас переходила в прямые оскорбления. Используя свой политический вес, он последовательно проводил антироссийскую политику и влиял на внешнеполитический курс США в этом вопросе.

В июле 2017 года у Маккейна диагностировали неизлечимую форму рака мозга. Назначенное лечение не дало ощутимых результатов и Маккейн отказался от дальнейшей медицинской помощи. Умер на своем ранчо в Аризоне в кругу семьи.