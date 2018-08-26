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Посольство РФ: действия ВВС Британии над Черным морем – опасная провокация

Политика

Представитель посольства Российской Федерации в Великобритании прокомментировал заявление британской стороны о перехвате российского самолета над акваторией Черного моря

Посольство РФ: действия ВВС Британии над Черным морем – опасная провокация
Виктор Говорков. Не балуй! 1948

Москва, 26 августа 2018, 07:46 — REGNUM  Военное присутствие в Польше, Румынии и странах Прибалтики используется Великобританией для провокационной деятельности, заявил пресс-секретарь посольства России в Великобритании 25 августа.

Представитель посольства Российской Федерации в Великобритании прокомментировал заявление британской стороны о перехвате российского самолета над акваторией Черного моря. Российский дипломат отметил, что даже не представляет, какую угрозу Великобритании может представлять российский самолет, совершающий полет вблизи российских же берегов. Пресс-секретарь подчеркнул, что российская сторона совершала совершенно рутинные действия, которые преподносятся министерством обороны Великобритании как «провокационные инциденты».

В российском посольстве добавили, что присутствие британских ВВС в рамках миссии НАТО в странах восточной Европы используется не для обеспечения безопасности, а для провокационной деятельности, которая представляет реальную опасность.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа пресс-служба министерства обороны Соединенного Королевства заявила, что 23 августа с военной базы в Румынии были подняты истребители Typhoon британских ВВС для сопровождения российского самолета Бе-12, следовавшего по направлению на юго-запад над Черным морем.

В заявлении подчеркивалось, что воздушные суда британских ВВС использовались для «сдерживания провокаций со стороны российских самолетов».

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Армия Великобритании
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