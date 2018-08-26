СБУ устроила танкеру «Механик Погодин» очередную провокацию

Херсон, Украина, , 04:49 — REGNUM Очередной провокацией назвали представители компании «В.Ф. Танкер» последние действия СБУ в отношении российского танкера «Механик Погодин», сообщается на сайте vftanker.ru.

«23 августа представители компании «В.Ф. Танкер» были приглашены в офис Службы безопасности Украины (СБУ) в Херсоне под предлогом обсуждения юридических вопросов», — сообщает «В.Ф. Танкер».

Однако, когда представитель «В.Ф. Танкер» пришел в СБУ, Григорий Вольвач, сотрудник экономического отдела украинской спецслужбы, и Сергей Миглатий, «следователь главного управления СБУ в Республике Крым», вручили ему два документа на иностранном языке, объяснив, что он находится в статусе свидетеля по «универсальному» уголовному делу №42 014 000 000 001 192. Причем врученные ему документы — это повестки на допросы 28 и 29 августа.

«Как понял из всего происходящего представитель судовладельца, он должен срочно покинуть территорию Украины. Таким образом спецслужбы Украины по-прежнему уклоняются от обсуждения правовых основ задержания судна, — сообщает «В.Ф. Танкер». — Они пытаются создать неприемлемые условия для переговоров, объясняя свои действия не формальными причинами, а примитивным шантажом, якобы связанным с задержанием украинского судна Россией».

В компании говорят, что «универсальное» уголовное дело №42 014 000 000 001 192 возбуждено на Украине в 2014 г. по трем статьям: нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее, злоупотребление властью или служебным положением и государственная измена.

Уточняется, что в списке более ста процессуальных решений, причем в рамках «универсального» дела арестовано несколько судов, произведены многочисленные обыски, выемки и допросы по различным эпизодам.

«Универсальным» дело на Украине называют, поскольку оно используется как инструмент правоохранительных органов для проведения следственных действий по всей украинской территории, когда объективных аргументов для их проведения нет.

Напомним, российский танкер «Механик Погодин» удерживается украинскими властями с 10 августа. Спустя две недели к команде (12 человек) наконец допустили представителей ОБСЕ.

Читайте ранее в этом сюжете: В «Механику Погодину» пустили ОБСЕ