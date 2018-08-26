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Россия направила в Лаос гуманитарную помощь

Политика

В Лаос доставлено 36 тонн различных грузов

Москва, 26 августа 2018, 04:06 — REGNUM  Гуманитарная помощь из России доставлена в Лаос, пострадавший от наводнения, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

«25 августа специальным рейсом МЧС России в Лаос доставлено 36 тонн различных грузов, включая две передвижных электростанции, лодки, палатки, одеяла, рис и сахар», — сообщили в МИД РФ.

Отмечается, что гуманитарный груз направлен в Лаос по решению Москвы в связи с обращением лаосского руководства. В аэропорту Вьентьяна груз передан уполномоченным лаосским представителям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Лаосе из-за сильного наводнения погибли 46 и пострадали больше 235 тыс. человек. 97 человек пропали без вести.

Читайте ранее в этом сюжете: Наводнение в Лаосе: погибли 46 человек

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