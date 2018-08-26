Когда демократы «демократичны»: в США «суперделегатов» лишили преимуществ

Чикаго, США, , 03:42 — REGNUM «Суперделегаты» (люди с особыми заслугами перед партией) от демократической партии США были ограничены в своих политических возможностях, заявил Том Перес, представитель демпартии, по итогам заседания в Чикаго (штат Иллинойс, США).

«Сегодня мы, соблюдая волю избирателей, проголосовали за возврат власти к основам нашей партии за счет ограничения роли «суперделегатов» в процессе определения кандидата от демократов», — сказал Перес.

Это сделано якобы «чтобы большее число людей смогло принять участие в этом процессе», то есть в определении кандидата от партии.

Напомним, согласно американской избирательной системе, от партии должен быть выбран один кандидат в президенты.

У демпартии в голосовании участвуют делегаты и «суперделегаты» — лица с особыми возможностями: с правом голосования на съезде за любого претендента в кандидаты на пост президента. То есть «суперделегат» может поддержать любого из претендентов в кандидаты в президенты страны.

При этом обычные делегаты могут голосовать лишь за кандидата, который оказался на праймериз в большинстве. В итоге из-за особых возможностей «суперделегатов» кандидатом в президенты может стать претендент, не получивший большинства голосов на первичных выборах.