В силовых структурах Афганистана – кадровые перестановки

Кабул, , 02:58 — REGNUM Четыре должностных лица в силовых структурах Афганистана написали заявления об уходе, сообщает Reuters.

Накануне, 25 августа, Уже отправлены в отставку министр внутренних дел Ваис Ахмед Бармак и и.о. министра обороны Тарик Шах Бахрами. Также со своих постов намерены уйти глава Национальной дирекции по безопасности Мохаммад Масум Станекзай и Ханиф Атмар — советник президента по нацбезопасности.

По данным телеканала TOLOnews, Атмар уходит «из-за серьезных разногласий в политике и подходах на высшем уровне правительства». Проблема в том, что он не смог прийти к согласию с правительством по вопросу национального единства, управления в сфере безопасности и избирательном процессе. Стоит отметить, что Атмар пробыл на своей должности четыре года.

Напомним, пертурбации в афганском руководстве проходят накануне Московского формата — встречи, ежегодно проводимой российской стороной по вопросам борьбы с терроризмом, в частности в Афганистане. На этот раз мероприятие состоится 4 сентября.

Афганские представители на этот раз отказались ехать в Москву, сославшись на то, что должны решать проблему с экстремизмом у себя внутри страны, а не под российским руководством. Между тем в стране продолжаются террористические атаки.

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