Киев, , 01:40 — REGNUM Единственная страна, для которой Минские соглашения не являются безальтернативными — это Украина, заявил Виктор Медведчук, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу на переговорах в Минске, в интервью «112 Украина».

Медведчук назвал проблему соблюдения Минских договоренностей «фундаментально сложной темой».

«Ведь минские соглашения считаются безальтернативными во всем мире, кроме Украины. Хотя президент повторяет, что они тоже безальтернативны, но это больше для слушателя внешнего, чем внутреннего, потому что все, что делается властью, делается в одном контексте — игнорирование и невыполнение минских соглашений», — сказал он.

Медведчук отметил, что договоренности, которыми пренебрегает Украина, сыграли свою роль в 2015 году и смогут работать и дальше, чтобы «все завершилось тем, что называется возвращением Украины на Донбасс и Донбасса в Украину». Он подчеркнул, что других соглашений нет.

Напомним, украинский президент Петр Порошенко еще в июне заявил, что Минского формата переговоров не существует, а есть «один формат — нормандский».

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