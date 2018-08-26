Посольство РФ назвало поведение министра обороны Британии безответственным

Лондон, , 00:17 — REGNUM Заявление британского министра обороны Гэвина Уильямсона о «перехвате» российского патрульного самолета безответственно, заявил пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне.

Комментируя заявление Уильямсона о том, что 23 августа британские истребители, находясь в Румынии, «перехватили» российский патрульный самолет, якобы совершавший «провокационные действия» над Черным морем, представитель дипломатического ведомства сказал, что ВС РФ не несут Великобритании никакой угрозы и действуют исключительно в соответствии с нормами международного права.

Он отметил, что британцы целенаправленно и не в первый раз поднимают шум вокруг действий российских военных. Формально «можно понять», когда Королевский флот сопровождает проход российских кораблей при проходе через Ла-Манш (близ Британии).

Но лишено смысла говорить об угрозе для Британии, когда российские самолеты совершают полеты вблизи российских же берегов. При этом расстояние до Британии превышает две тысяч километров.

«Министр обороны Гэвин Уильямсон, да и другие британские политики, преподносящие общественности рутинные действия российской стороны в качестве «провокационных инцидентов», сами действуют в высшей степени безответственно», — сообщил российский дипломат.

Он подчеркнул, что сама идея дислокации ВВС Британии и прочих натовских сил в Румынии, Польше, Прибалтике — пагубна, и это хорошо видно по «случившемуся».

"Вместо укрепления чьей-либо безопасности такое военное присутствие фактически используется британскими властями для собственной провокационной деятельности — как словесной, что прискорбно, так и реальной военной, что попросту опасно», — добавил пресс-секретарь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 августа Уильямсон обвинил Россию в провокационных полетах над Черным морем, опасных для Британии.

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