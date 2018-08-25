Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в «ближайшие дни»

Минск, , 23:19 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров в Сочи договорились о новой встрече, которая состоится в ближайшие дни. Об этом сообщил сам белорусский лидер в интервью телеканалу «Беларусь 1».

«Мы договорились с президентом России, что буквально в ближайшие несколько дней мы найдем возможность в своих графиках (для новой встречи)», — сказал Лукашенко.

По его словам, в переговорах лидеров двух стран также примут участие члены правительства.

23 августа вице-спикер Совета республики Национального собрания Белоруссии Марианна Щеткина сообщила журналистам в Минске, что законодательство России и Белоруссии нужно максимально сближать, но учитывать при этом собственные национальные интересы.

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