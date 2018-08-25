У Лукашенко не получится свести фигуру Бабича к декоративной

Минск, , 22:49 — REGNUM Не прошло и трех дней после визита президента Белоруссии Александра Лукашенко по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина в Сочи, как белорусская сторона пробует отыграть в публичном пространстве состоявшееся назначения Михаила Бабича одновременно и послом России в республике и специальным представителем президента России.

Так, президент республики Александр Лукашенко анонсировал проведение в ближайшее время необычной встречи — якобы вот-вот пройдут совместные переговоры президентов и премьер-министров России и Белоруссии, где будут сняты, по его словам, все трения в экономике и торговле, добавив: «И все эти рассуждения, что тут кого-то направили, что они чуть ли не Беларусь под контроль возьмут, что Лукашенко будет кто-то управлять… это глупость несусветная».

По мнению шеф-редактора аналитической редакции ИА REGNUM Юрия Баранчика, данное заявление является не более чем слабой попыткой оправдания перед прозападным крылом белорусской власти и необандеровской оппозиции по поводу того, что назначение Михаила Бабича послом в республику состоялось именно после его визита к Владимиру Путину в Сочи.

«Все восприняли назначение Михаила Бабича не просто как посла, а, прежде всего, как генерал-губернатора, который будет курировать весь спектр белорусско-российской проблематики — и политической, и экономической, и нефтяной и так далее. Соответственно, он будет непосредственным и прямым контрагентом белорусского президента.

Поэтому Александр Лукашенко и засуетился — мол, его уровень контактов останется прежним — президент и премьер-министр России, и поэтому анонсировал такой формат встречи, мол, все остается по-прежнему. Конечно, российское руководство будет встречаться с белорусским президентом на официальных мероприятиях по линии ОДКБ, ЕАЭС и СГ. Но весь рабочий процесс, со всеми нюансами, подчеркну, теперь будет в руках Михаила Бабича. Иначе зачем бы Владимир Путин назначал бы его своим представителем?

Спецпредставитель это как раз такой человек, который курирует весь спектр отношений, когда не надо ежедневно звонить Владимиру Путину или Сергею Лаврову и узнавать мнение главы государства, АП или МИД РФ относительно того, что и как делать. Все эти функции, за небольшим исключением, Михаил Бабич и сконцентрировал сегодня в своих руках. И если «вдруг» у Минска возникнут невзначай какие-то проблемы, то звонить в Москву уже не надо, достаточно будет позвонить в секретариат посла России — спецпредставителя президента России в республике и уточнить соответствующий вопрос.

Поэтому официальному Минску надо привыкать к новой достаточно непростой и многослойной реальности. Но проблем, как справедливо семь раз отметил Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным в Сочи, никаких проблем в двусторонних отношениях на самом деле нет. А если есть вопросы — то надо, прежде всего, спросить себя — что не так последние годы делал официальный Минск, что Москва решила перевести двусторонние отношения в такой понятный формат».