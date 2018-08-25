Сопровождение самолетов РФ истребителями Британии назвали опасным

Лондон, , 22:42 — REGNUM Сопровождение российских самолётов над Чёрным морем британскими истребителями является опасным шагом. Об этом сообщили в пресс-службе посольства России в Лондоне на странице в соцсети Facebook.

«Все действия российских вооруженных сил строго соответствуют международному праву и не несут никакой угрозы Великобритании», — говорится в сообщении.

В пресс-службе посольства добавили, что российский патрульный самолет, совершающий полеты на расстоянии более 2 тыс. км от Британских островов, даже теоретически не может угрожать Великобритании или ее союзникам.

«Преподносящие общественности рутинные действия российской стороны в качестве провокационных инцидентов» британские политики «сами действуют в высшей степени безответственно», — отмечается в сообщении.

Напомним, 23 августа в СМИ появилось сообщение о сопровождении российского военного самолета британскими истребителями над Чёрным морем.

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