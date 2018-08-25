Суббота, 25 Августа 2018 года
21:16:35 МСК

Советник Порошенко захотел «украинизировать» Дальний Восток

Политика

Политолог считает, что количество готовых к «мягкой украинизации» людей возросло

Киев, 25 августа 2018, 20:35 — REGNUM  Внештатный советник президента Украины Олег Медведев в интервью журналу «Украïнський тиждень» выразил сожаления из-за того, что частью Украины не стал Дальний Восток.

По его словам, ареал распространения украинского языка, начиная с 90-х годов прошлого века, якобы существенно расширился. Политолог считает, что количество готовых к «мягкой украинизации» людей также возросло.

«Можем видеть эту динамику по годам…, — сказал Медведев. — Хотелось бы, чтобы это было на Зелёном Клине (территория на юге российского Дальнего Востока). Хотя бы на Кубани».

Однако, добавил он, распространение «украинизации» в настоящее время происходит в Донбассе.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антироссийская пропаганда на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить