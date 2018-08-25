Глава МИД Австрии рассказала о приглашении Путина на свадьбу

Вена, , 18:40 — REGNUM Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, ранее пригласившая на свадьбу президента Российской Федерации Владимира Путина, рассказала о своем поступке в эфире радиостанции Ö1.

По ее словам, 5 июня она спонтанно пригласила на свою свадьбу Путина, который прибыл с визитом в Вену. 19 июля Кнайсль узнала о том, что российский лидер согласился посетить торжество.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 августа 2018 г. президент РФ Владимир Путин посетил свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль. На торжественном мероприятии глава государства пробыл около 60 минут, а затем уехал в аэропорт.

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