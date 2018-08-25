Суббота, 25 Августа 2018 года
19:45:52 МСК

Трамп об отношениях США и Мексики: «С каждым часом становятся все теснее»

Политика

«И в старом, и в новом правительстве есть очень хорошие люди»

Трамп об отношениях США и Мексики: «С каждым часом становятся все теснее»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 25 августа 2018, 18:13 — REGNUM  США и Мексика могут заключить «большое» торговое соглашение, так как отношения двух стран улучшаются «с каждым часом». Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter.

«Отношения с Мексикой с каждым часом становятся всё теснее, — написал глава Белого дома. — И в старом, и в новом правительстве есть очень хорошие люди».

Трамп не исключил, что США и Мексика заключат «большое торговое соглашение» в ближайшее время.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что возведение стены на границе с Мексикой уже обошлось США в $3,2 млрд.

Читайте также: Трамп отчитался о расходах на «мексиканскую стену»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность президента США Дональда Трампа
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить