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Меркель в Баку: Берлин хочет снизить свою зависимость от российского газа

Политика

Азербайджанские СМИ берут информацию о визите канцлера Германии в Азербайджан из государственных источников. В этой связи практически отсутствует информация о том, что говорили главы государств на совместной пресс-конференции

Меркель в Баку: Берлин хочет снизить свою зависимость от российского газа
Иван Шилов © ИА REGNUM
Южный газовый коридор

Баку, 25 августа 2018, 18:10 — REGNUM  Канцлер ФРГ Ангела Мерлель и президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Баку подчеркнули роль азербайджанской стороны в поставках газа потребителям в Евросоюзе, сообщает DW.

Издание пишет, что Меркель дала понять, что Берлин и Брюссель хотят диверсифицировать свой рынок энергоресурсов, чтобы снизить зависимость от «голубого топлива» из России.

«В этой связи открытие «Южного газового коридора» — это хорошая новость для энергоснабжения ЕС», — подчеркнула она, добавив, что Берлин сможет усилить сотрудничество с Баку в сфере поставок энергосырья.

Ильхам Алиев, в свою очередь, заметил, что Азербайджан готов нарастить объемы продаваемого Европе газа, однако ушел от ответа на вопрос о том, возможны ли поставки туркменского газа в Европу через азербайджанскую территорию, сообщает Turan.

Следует отметить, что азербайджанские СМИ берут информацию о визите канцлера Германии в Азербайджан из государственных источников. В этой связи практически отсутствует информация о том, что говорили главы государств на совместной пресс-конференции.

Читайте ранее в этом сюжете: Меркель едет в Баку за газом из Азербайджана, Ирана и Туркмении: СМИ

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