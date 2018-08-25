В «Единой России» отреагировали на новость о кокаине с логотипом партии

Москва, , 17:42 — REGNUM Заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Евгений Ревенко на странице в соцсети Facebook прокомментировал информацию о задержании в порту Бельгии груза с крупной партией наркотиков, расфасованных в упаковки с логотипом партии «Единая Россия».

«Вот она, слава!», — написал Ревенко.

По его словам, латиноамериканские продавцы наркотиков, прослышавшие о существовании «Единой России», решили использовать часть логотипа партии «для маскировки очередной партии кокаина — на этот раз из Бразилии в Бельгию».

Заместитель секретаря Генсовета «Единой России» также предположил, что латиноамериканским наркобароном мог просто понравиться «триколор с нашим медведем».

Как сообщало ИА REGNUM, партию кокаина весом более двух тонн ранее перехватили в порту города Гент. На кадрах оперативной съемки полиции видно, что на пакетах с наркотиками наклеен логотип «Единой России».

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