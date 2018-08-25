Униаты разжаловали римо-католиков вместе с армянами и евреями в братьев

Станислав Стремидловский, , 15:06 — REGNUM

Глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук в программе «Открытая Церковь», посвященной дню независимости Украины, расставил действующие на территории республики конфессии по рангу. «Мы начали сегодняшние празднования общей молитвой за Украину в соборе Святой Софии, — сказал Шевчук. — А это наш первородный храм, объединяющий в частности всех потомков Киевского христианства. В сегодняшней молитве с нами также объединились наши братья армяне, братья римо-католики, братья евреи».

К «потомкам Киевского христианства», помимо самих себя, украинские униаты причисляют православных. То есть, это каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата, а также непризнанные Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь, которые сегодня «объединены» в своем роде проблемой создания на Украине некой Единой поместной православной церкви (ЕППЦ). Но вот католики латинского обряда (как и армяне с евреями) по версии главы УГКЦ — это просто «братья», которые существуют «также». Хотя, как известно, украинские униаты появились тогда, когда часть православных Киевской митрополии Константинопольского патриархата решили перейти под омофор Римской курии в конце XVI века. С тех пор Святой престол является для них управляющей структурой. При избрании верховного архиепископа УГКЦ его кандидатура должна получить утверждение Ватиканом.

В этом, кстати, состоит одно из отличий между патриархами Восточных католических церквей и главой украинских униатов: первые лишь уведомляют папу Римского о своем избрании, а второй должен получать от него подтверждение своего избрания. И это епископат УГКЦ очень хотел бы изменить, для чего давно посылает прошения в Святой престол о повышении статуса предстоятеля своей Церкви до патриархийного. До сих пор Ватикан откладывал и откладывает эти просьбы под сукно, но, судя по всему, запущенный в апреле 2018 года президентом Украины Петром Порошенко процесс создания ЕППЦ увиделся униатам как возможность переиграть его в свою пользу и набрать дополнительных козырей. Напомним, что практически сразу же после того, как со стороны президента и части депутатов Верховной рады последовало официальное обращение к константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить томос об автокефалии Православной церкви на Украине, состоялась встреча архиепископа Шевчука с послом США на Украине Мари Йованович.

Как заявил тогда лидер украинских униатов, «нужно иметь в виду, что на самом деле речь идет лишь о единой православной Церкви, УГКЦ не участвует в этом процессе, поскольку считает это внутренним делом православных Церквей». Но и не отстраняется, поскольку сделан «важный шаг для преодоления раскола в украинском православии. В связи с этим мы положительно оцениваем все усилия для возможного признания единой православной Церкви со стороны Константинопольского патриархата». Потому что униаты ждут вслед за первым шагом второй. А именно: «Экуменический диалог между УГКЦ и объединенным украинским православием в направлении восстановления первоначального единства этой Церкви». Ряд наблюдателей сделали вывод в этой связи, что создание ЕППЦ является исходно «проектом греко-католиков». Но, похоже, у униатов были другие собственные планы. В одном из последующих выступлений Шевчук заметил, что «для УГКЦ с предоставлением автокефалии ничего не изменится», хотя она будет «искать все возможные пути в духе экуменической концепции нашей Церкви для достижения единства между всеми христианами, между всеми частями Киевской церкви Владимирова крещения».

Но все-таки со стороны греко-католиков последовали и возражения, связанные с перспективой придания — в случае ее появления — Единой поместной православной церкви статуса своего рода «государственной Церкви». А дальнейшее развитие событий показало, что процесс создания по запросу украинских политиков «государственной Церкви» может свернуть и в другую сторону, противоположную от православной. 24 же августа, выступая на параде по случаю празднования дня независимости, Порошенко заявил: «Пусть сегодня нас услышат в Константинополе, в Москве и Ватикане… Крещение пришло к нам от Константинопольской церкви-матери. И именно из Киева разошлось широкими пространствами Восточной Европы… Сейчас, когда мы восстановили и защитили государственную независимость Украины со столицей в Киеве, нет никаких причин для того, чтобы среди других поместных Православных церквей не было равной им поместной Православной церкви Украины». Понятно, почему это должны были услышать в Константинополе и Москве. Но при чем тут Ватикан, который если и может кому предоставить «автокефалию», так только УГКЦ?

Этим же вопросом задался заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Николай Балашов. В интервью «Интерфакс-Религия» он выдвинул следующую версию: кому-то другому хотели подсказать, что если будете медлить, у нас есть альтернатива. Иначе говоря, Киев может «назначить» на роль «государственной Церкви» греко-католиков, благо, они уже признаны и потому не надо возиться с получением для них какого-либо томаса об автокефалии. Как отметил в ходе недавнего визита в США архиепископ Шевчук, если «вы хотите увидеть, где куется будущее нашей Церкви и будущее Украины… думайте о Востоке Украины, Киеве». Такая экспансия, безусловно, затронет в первую очередь УПЦ Московского патриархата. Но во вторую — УПЦ Киевского патриархата, на которую Киев первоначально делал ставку в ходе строительства Единой поместной православной церкви. Ориентиры на православие могут быть пересмотрены по совету зарубежных партнеров (американских, например) и с учетом того, что ненадежный Фанар способен сколько угодно тянуть время, не говоря украинским властям ни да, ни нет. Интересно тут и другое — решатся ли униаты дистанцироватьcя в этой связи от своих римо-католических «братьев» или ограничатся усилением требований к Святому престолу о предоставлении им статуса патриархата.