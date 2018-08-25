Ситуация с правами человека в Азербайджане в повестке визита Меркель в Баку

Баку, , 14:30 — REGNUM 25 августа в Баку состоялась встреча президента Азербайджанa Ильхама Алиева и канцлера Германия Ангелы Меркель в расширенном составе с участием делегаций.

Как передает azertag. az, Меркель подчеркнула заинтересованность Берлина в обсуждении с Баку вопросов защиты прав человека и гуманитарной ситуации.

Накануне визита в Баку канцлера ФРГ Ангелы Меркель, уполномоченная федерального правительства по правам человека Бербель Кофлер отметила неудовлетворительную ситуацию с соблюдением прав человека в Азербайджане.

Гражданские права в этой стране «по-прежнему во многих случаях ограничены, как и свобода СМИ, собраний и слова», — заявила Кофлер 24 августа.

Ситуация с правами человека в Азербайджане «в целом проблематична», заявила Кофлер. Представители оппозиции, правозащитники и критически настроенные журналисты «запуганы угрозами, задержаниями, а в некоторых случаях ‑ и преследованиями со стороны судебных органов», — цитирует Кофлер радио «Немецкая волна».