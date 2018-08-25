Порошенко: За годы лихолетья Украина «нарастила крепкие мышцы»

Киев, , 14:04 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко считает, что его страна «нарастила крепкие мышцы», выдержав «испытания войной и экономическим кризисом». Об этом Порошенко написал сегодня, 25 августа, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

«Слава Богу, и спасибо каждому украинцу за то, что мы выстояли в годы испытания войной и экономическим кризисом, вызванным российской агрессией», — пишет Порошенко.

Он также считает, что Украина не просто выстояла в лихолетье, но и «нарастила крепкие мышцы» и стала сильнее.

Напомним, во время своего выступления на военном параде в центре Киева Порошенко заявил, что Украинская армия — лучшая на континенте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Вооруженные силы Украины с период с января по июнь 2018 года покинули 11 тыс. офицеров и контрактников. Также Полторак предупредил, что до конца 2018 года ВСУ покинут ещё 18 тыс. опытных военных.

Офицеры и контрактники покидают ВСУ из-за крайне низкого денежного содержания.

Стоит отметить, что главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что небоевые потери ВСУ вполне сопоставимы с боевыми. Далеко не последнюю роль в этом играет алкоголь и последствия его злоупотребления.

Примечательно, что при подавляющем военно-техническом превосходстве ВСУ так и не смогли добиться военной победы над ополченцами Донбасса.