Борьба и конфликт авиакомпании «Уральские авиалинии» с пассажиром

Олег Айрапетов, , 13:51 — REGNUM

Вы думаете, что если вы купили билет на самолет — на официальном сайте авиакомпании, за полную стоимость, — то авиакомпания обязана доставить вас туда, куда вам нужно, и в нужные вам сроки? И что помешать этому может только форс-мажор — боевые действия, стихийные бедствия, плохие метеоусловия или, на худой конец, какая-нибудь масштабная забастовка транспортных служащих? Ничего подобного, если вы купили билет на самолет авиакомпании «Уральские авиалинии». Этот перевозчик сам решает, когда и куда вам лететь. И лететь ли вообще.

Безответственность и безразличие к пассажирам. Наверное, это главные качества замечательной авиакомпании, к услугам которой я впервые обратился в этом году. Опыт оказался весьма поучительным. Вывод из этого опыта очевиден — я там был, и никому не советую.

Во второй половине августа я решил отправиться в Калининградскую область. Сердце и легкие никуда, врачи рекомендуют отдых у моря в нежарком климате. После недолгих колебаний я решил впервые в своей жизни изменить «Аэрофлоту», рейсами которого я обычно летал раньше. Улетал я из Москвы в пятницу, а вернуться нужно было в понедельник, 27 августа. Вечерний рейс из Храброво в воскресенье в 23.15 — это то, что нужно. Так подумал я. И совершенно зря.

25 августа мне пришло по мейлу потрясающее известие от «Уральских авиалиний». Внезапно мой отлет был перенесен на сутки (!!!), мне сообщили (именно сообщили, выбора не было!!!), что вылет произойдет 27 августа в 16.15. Моей жене, которая прилетела ко мне, рейс перенесли на вечер 27 августа (возвращаться, естественно, мы должны были вместе). Причина — не война, не теракт, не стихийные бедствия и даже не нелетная погода. Нет, просто компания решила заменить самолет и для нас места на нем не нашлось.

Промолчу о том, что электронное письмо не гарантия ознакомления с информацией, многие люди в отпуске не пользуются почтой. Была б у меня такая привычка — и всё. Узнал бы я эту приятную неожиданность у стойки регистрации. Но я её узнал раньше.

Узнал, и очень удивился. Прежде всего, наплевательскому отношению к людям со стороны сотрудников «Уральских авиалиний». Вопросы, которые, естественно, возникали по милости перевозчика, славную кампанию не интересовали. А ведь эти вопросы довольно очевидны. Ну, например, понятно даже ребенку, что люди возвращаются из отпуска и 26 августа должны сдать номер в гостинице (санатории и т.п.). Обычно у нас в России это происходит в полдень. Что мы будем делать с 12.00 26 августа по 16.15 и даже 22.15 27 августа в Калининграде, где останавливаться и за чей счет — всё это никого не волнует. Возникла проблема, г-да пассажиры? Она исключительно наша. Летите через сутки — и точка!

Наши попытки добиться от «Уральских авиалиний» выполнения законных обязательств, определяемых договором и законами Российской Федерации, были абсолютно безуспешны. 24 августа и утром 25 августа мы неоднократно пытались дозвониться до служб кампании (для чего каждый раз требовалось по получасу и более висеть на телефоне — за свой собственный счет, естественно) и, после обещаний рассмотреть ситуацию, нам было отказано в помощи. Правда не сразу, не навскидку. Сначала обещали, но не перезвонили, потом, после наших звонков предлагали подождать, ну, а потом началось самое интересное. Вылететь предлагали на сутки раньше или на сутки позже запланированного срока. Или не в Москву, а в Петербург. Интересно, какой человек сможет считать это равноценной заменой?

Напоминание о том, что по закону они обязаны выполнить условия договора, заключаемого при покупке билета, — путем изменения классности билета или договоренности с другими авиакомпаниями — на представителей компании воздействия не оказало. Более того, её представители даже не шевельнулись для того, чтобы оказать помощь в поиске билетов у других кампаний. Но, что самое интересное — предлагаю догадаться, а кого представители кампании объявила виновником возникшей ситуации? Ну разумеется же нас, её пассажиров, имевших несчастье приобрести у неё билеты.

Предлагаю читателю решить самому: стоит ли обращаться к услугам «Уральских авиалиний» без самой острой на то необходимости. Ну, а если такая необходимость все же возникнет — готовьтесь к проблемам за свои собственные деньги.