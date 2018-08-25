МИД РФ предостерег США и их союзников от новых опрометчивых шагов в Сирии

Москва, , 12:39 — REGNUM Россия предостерегает американцев и их союзников от новых опрометчивых шагов в Сирии, так прокомментировал заявления Джона Болтона о возможности «ответа» союзников на действия правительства Сирийской Арабской Республики, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков 25 августа в беседе с журналистами.

«Мы предостерегаем американцев и их союзников от новых опрометчивых шагов», — заявил Сергей Рябков.

Также заместитель главы МИД РФ отметил, что угрозы и ультиматумы — единственный язык на котором говорят в сегодняшнем Вашингтоне, и потому Россия будет стремиться, чтобы адекватное и правильное понимание происходящего было донесено до максимально широкого круга мировой общественности. А также мобилизует международное право на противодействие такой разрушительной линии.

Отметим, как ранее сообщало ИА REGNUM, США предупредили Россию о своей готовности ответить новыми «ещё более мощными военными действиями» на якобы возможное применение сирийской армией химического оружия против оппозиции.

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