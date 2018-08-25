БДП и НК сформируют коалиционное правительство в Джамму и Кашмире

Сринагар, Индия, , 11:53 — REGNUM На последних выборах в законодательное собрание штата Джамму и Кашмир одержала победу Народная демократическая партия (Джамму и Кашмира), занявшая 28 мест в законодательном собрании, однако этого не хватает для формирования правительства штата.

По сообщению индийского новостного издания «Джагран», БДП (Бхаратия джаната парти или Индийская народная партия), лидером которой является премьер-министр Нарендра Моди, смогла заручиться поддержкой Национальной конференции (Джамму и Кашмира). Таким образом, вместе БДП, которая заняла 25 мест на выборах, и НК, которая заняла 15 мест, обладают большинством в законодательном собрании и могут сформировать коалиционное правительство без Народной демократической партии (Джамму и Кашмира).

Ранее лидер НК Фарук Абдулла заявлял о том, что его партия не будет формировать ни с кем коалиционное правительство, и не проявлял особой политической активности на данных выборах, однако БДП все же смогла убедить его, и после поездки в Дели он согласился на данный шаг. Фарук Абдулла также заявил, что он согласился сформировать коалиционное правительство для того, чтобы избежать повторных выборов и укрепить и развить демократию в штате.

Последнее слово в формировании коалиционного правительства остается за недавно назначенным губернатором штата Сатья Пал Маликом.