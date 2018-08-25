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Почетный караул встретил Меркель в Бакинском аэропорту

Политика

Ожидается, что одной из главных тем предстоящих переговоров лидеров Германии и Азербайджана станет возможность увеличения поставок в Евросоюз природного газа

Баку, 25 августа 2018, 11:16 — REGNUM  Федеральный канцлер ФРГ Анегла Меркель прибыла в Баку с официальным визитом 25 августа, сообщает Азербайджанское государственное информационное агентство.

В Бакинском международном аэропорту «Гейдар Алиев» Ангелу Меркель встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов и заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов. Для встречи канцлера был выстроен почетный караул и подняты флаги Азербайджана и Германии.

Ожидается, что одной из главных тем предстоящих переговоров лидеров Германии и Азербайджана станет возможность увеличения поставок в Евросоюз природного газа.

Напомним, визит в Азербайджан стал завершающим в трехдневной поездке Ангелы Меркель по Закавказью. Перед визитом в Азербайджан канцлер ФРГ посетила Грузию и Армению.

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Политическая жизнь Германии
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