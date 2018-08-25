Мэр Новосибирска вновь уволил главу Дзержинского района

Новосибирск, , 10:57 — REGNUM Глава Дзержинского района города Новосибирска Александр Полищук вновь уволен с должности. Накануне, 24 августа, мэр Анатолий Локоть подписал распоряжение об увольнении, на этот раз по собственному желанию.

Напомним, глава Дзержинского района Новосибирска Александр Полищук 23 февраля 2018 года был уволен с поста после скандального разбирательства вокруг неучтённых голосов при подведении итогов предварительного голосования по выбору объектов для благоустройства. 14 марта ваукантный пост занял начальник управления мэрии города Сергей Жиров. Полищук обратился в суд, который 11 июля признал его увольнение незаконным. В мэрии заявили, что намерены опротестовать решение суда.

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«Александр Полищук известил мэрию, что снова является нетрудоспособным и не сможет приступить к исполнению трудовых обязанностей с 12 июля. В итоге 24 августа он написал заявление на увольнение по собственному желанию. Распоряжение об увольнении подписал глава города Анатолий Локоть. Согласно распоряжению, Полищук получит денежную компенсацию за неиспользованный ежегодный отпуск и выплату в размере трёх окладов», — сообщили «Новосибирские новости».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе работы над «Формированием комфортной городской среды» в Новосибирске со стороны властей были допущены серьёзные нарушения. Например, сама процедура публичного голосования за общественные пространства изначально была запущена с нарушениями.

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