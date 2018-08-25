Голикова: Законопроект о декриминализации действий врачей надо доработать

Москва, , 10:30 — REGNUM Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила министерству здравоохранения доработать проект закона о декриминализации ошибок врачей при работе с наркотическими и психотропными препаратами к 12 сентября. Об этом сегодня, 25 августа, сообщает РБК.

Медицинское сообщество давно указывает на то, что врачи и фармацевты очень боятся уголовного преследования при назначении наркотических обезболивающих из-за несовершенства действующего законодательства.

В июле этого года Минздрав на федеральном портале публикации правовых актов представил свои предложения по исправлению этой ситуации. В частности, предлагается внести поправки в часть 1 статьи 228.2 Уголовного кодекса России, которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 120 тыс. рублей, либо обязательных работ на срок до 360 часов, а также лишение права занимать определенны должности на срок до трёх лет за нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ.

Минздрав предложил освобождать от ответственности медицинских работников в том случае, если они совершили ошибку при работе с обезболивающими впервые, или они сами заявили об ошибке и активно помогали в ходе следствия, а также возместили ущерб.

Однако предложения Минздрава не вызвали энтузиазма у благотворительных фондов «Подари жизнь» и «Вера». Они написали письма Голиковой и министру здравоохранения Веронике Скворцовой, указав на то, что предложенные поправки не декриминализируют действия медицинских работников. Иными словами, все равно будут проводится доследственные и следственные действия, и дело скорее всего будет доходить до суда, где адвокаты уже будут вынуждены доказывать, что ошибка совершена впервые и прочее.

Стоит отметить, что обычно медики подвергаются уголовному преследованию по данной статье, если теряют ампулы с данными лекарствами, или даже пустые ампулы из-под них. Иногда врачи неправильно заполняют документы при возврате лекарств в случае, если пациент умер и других.

На данный момент Голикова поручила Минздраву доработать поправки к закону. Также в секретариате вице-премьер отметили, что мнение медицинского сообщества при работе над финальной версией поправок будет учитываться.