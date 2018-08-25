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Эквадор ужесточает миграционное законодательство в отношении Венесуэлы

Политика

Граждане Венесуэлы не смогут въезжать в Эквадор просто по национальному паспорту

Кито, 25 августа 2018, 10:07 — REGNUM  Власти Эквадора решили ввести новые миграционные ограничения для въезжающих в страну граждан Венесуэлы. Об этом сегодня, 25 августа, сообщает пресс-служба правительства Эквадора.

Напомним, 24 августа суд в Эквадоре приостановил действие нормы, которая запрещала гражданам Венесуэлы пересекать границу с этой страной без национального паспорта. Соответствующий иск был подан правозащитниками, которые указывали, что данная норма нарушает право на свободу передвижения.

Исполнительные власти Эквадора заявили, что подчиняются решению суда и будут пускать в страну граждан Венесуэлы по национальному паспорту. Но при этом, въезжающие в Эквадор граждане Венесуэлы должны будут доказать, что удостоверение их личности является подлинным.

От венесуэльцев на границе будут требовать сертификат о подлинности их паспорта с проставленным апостилем. Такой сертификат могут выдавать признаваемые Эквадором региональные или международные органы, или же полномочные органы Венесуэлы.

Свое решение власти Эквадора объясняют намерением гарантировать безопасность эквадорских граждан и соблюдение прав венесуэльских граждан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до 16 августа граждане Венесуэлы могли въезжать на территорию Эквадора, предъявляя национальный паспорт без каких-либо сертификатом подлинности.

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Интеграционные процессы в странах Латинской Америки
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