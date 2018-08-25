ЦРУ пожаловалось на отсутствие информации от своих агентов в России

Вашингтон, , 10:24 — REGNUM Важные сведения от своих агентов в России перестало получать ЦРУ, сообщает 24 августа The New York Times.

Согласно данным издания, российские осведомители, близкие к высшему руководству страны, перестали выходить на связь с ЦРУ и информировать о намерениях российских властей.

Разведслужбы остаются в неведении по поводу намерений российской стороны вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс, которые пройдут в США в ноябре этого года.

В разведслужбе не верят в то, что их агенты были раскрыты. Как предполагают в ЦРУ, агенты вынуждены были затаиться в условиях «более агрессивной контрразведки со стороны Москвы».

Кроме того, в США считают, что сбору информации также повредила и высылка из Москвы агентов. работающих в России в дипломатических представительствах США.

По словам бывших служащих ЦРУ, нередко проходят месяцы, прежде чем в разведуправлении понимают, что источник информации замолчал. К такому выводу в ЦРУ могут придти лишь после нескольких сорванных встреч с агентом.

Из-за недостатка информации, в ЦРУ сейчас не могут сказать о намерениях России по поводу предстоящих выборах в Конгресс США, но предполагают, что Россия может попытаться сместить выборы, с целью «посеять хаос» и «подорвать доверие к демократическому процессу». Чтобы определить, что замышляет российское правительство, Соединенные Штаты используют различные формы разведки, включая перехват сообщений и проникновение в компьютерные сети

Напомним, что ранее американские разведслужбы, со ссылкой на данные, якобы полученные от агентов из России, заявляли о российском вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. Россия не единожды отвергала подобные обвинения.