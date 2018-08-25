В России ожидают визита начальника Объединённого штаба ЦВС Китая

Пекин, , 10:04 — REGNUM Визит в Россию совершит 26 августа начальник Объединённого штаба Центрального военного совета КНР Ли Цзочэн, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны Китая.

Сообщается, что генерал-полковник Ли Цзочэн совершит официальный визит в Россию по приглашению начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, первого заместителя министра обороны РФ, генерала армии Валерия Герасимова.

Предполагается, что начальник Объединенного штаба Центрального военного совета КНР примет участие в пятом заседании начальников генеральных штабов вооруженных сил стран-членов ШОС.

Кроме того, в планах официальных лиц из КНР — наблюдение за совместными антитеррористическими учениями ШОС, которые проходят в Челябинской области с 22 по 29 августа под названием «Мирная миссия — 2018».

Министерство обороны КНР отмечает, что участие в совместных учениях стран-участниц ШОС — это важный вклад в поддержание мира и стабильности в регионе. Также министерство подчёркивает готовность Китая углублять сотрудничество в сфере безопасности и обороны в рамках ШОС.

Напомним, что ранее в Челябинской области, в городе Чебаркуль, началось совместное военное антитеррористическое командно-штабное учение вооруженных сил государств — членов ШОС «Мирная миссия — 2018». Всего в учениях примут участие около трёх тысяч военнослужащих стран-участниц ШОС и 500 единиц военной техники.