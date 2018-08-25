Минобороны РФ: В Сирии террористы готовят инсценировку «химической атаки»

Москва, , 09:31 — REGNUM В Сирийской Арабской Республике террористы в очередной раз готовят провокацию, для того, чтобы обвинить правительство Башара Асада в применении химического оружия против мирного населения. Об этом сегодня, 25 августа, заявил журналистам официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, несколько независимых источников одновременно подтвердили информацию о том, что террористы из группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осуществляют подготовку очередной провокации «применения химического оружия» сирийскими правительственными войсками против мирного населения.

Инсценировка химической атаки должна произойти в окрестностях города Джиср Эш-Шугур провинции Идлиб. Боевики уже привезли восемь емкостей с хлором, которые затем были отправлены в деревню Халлюз в нескольких километрах от Джиср Эш-Шугур. Там по всей видимости и должна быть совершена провокация.