Средиземноморскую эскадру ВМФ России усилят два фрегата с «Калибрами»

Севастополь, , 09:22 — REGNUM Фрегаты Черноморского флота Российской Федерации «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» сегодня, 25 августа, войдут в состав российской эскадры в Средиземном море. Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота России.

В данный момент боевые корабли, которые ранее вышли из Севастополя, проходят через проливы Босфор и Дарданеллы. Оба корабля оснащены крылатыми ракетами «Калибр» и ранее уже неоднократно наносили ракетные удары по целям террористов в Сирийской Арабской Республики.

Ожидается, что к исходу сегодняшнего дня «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович» присоединятся к основным силам Средиземноморской эскадры ВМС России.

Напомним, что в Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. В марте 2018 года пресс-служба Черноморского флота России сообщала, что эскадра состоит из 15 боевых кораблей и судов обеспечения.

Накануне, 24 августа, стало известно, что через проливы Босфор и Дарданеллы в Средиземное море прошли российский сторожевой корабль «Пытливый» и два больших десантных корабля «Николай Фильченков» и «Орск». Они также примкнут к Средиземноморской эскадре.