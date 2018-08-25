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Средиземноморскую эскадру ВМФ России усилят два фрегата с «Калибрами»

Политика

Фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» проходят через Босфор и Дарданеллы

Средиземноморскую эскадру ВМФ России усилят два фрегата с «Калибрами»
Иллюстрация: Mil.ru
Фрегат «Адмирал Григорович»

Севастополь, 25 августа 2018, 09:22 — REGNUM  Фрегаты Черноморского флота Российской Федерации «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» сегодня, 25 августа, войдут в состав российской эскадры в Средиземном море. Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота России.

В данный момент боевые корабли, которые ранее вышли из Севастополя, проходят через проливы Босфор и Дарданеллы. Оба корабля оснащены крылатыми ракетами «Калибр» и ранее уже неоднократно наносили ракетные удары по целям террористов в Сирийской Арабской Республики.

Ожидается, что к исходу сегодняшнего дня «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович» присоединятся к основным силам Средиземноморской эскадры ВМС России.

Напомним, что в Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. В марте 2018 года пресс-служба Черноморского флота России сообщала, что эскадра состоит из 15 боевых кораблей и судов обеспечения.

Накануне, 24 августа, стало известно, что через проливы Босфор и Дарданеллы в Средиземное море прошли российский сторожевой корабль «Пытливый» и два больших десантных корабля «Николай Фильченков» и «Орск». Они также примкнут к Средиземноморской эскадре.

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Военно-морской флот
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