На учениях в Амурской области поставили дымовую завесу на территории 300 га

Благовещенск, , 08:46 — REGNUM Дымовую завесу на территории площадью около 300 гектаров поставили подразделения аэрозольного противодействия на учениях по маскировке транспортного узла, 25 августа сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Подразделения аэрозольного противодействия войск радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа провели специальные учения в ходе внезапной проверки боеготовности.

Весь личный состав подразделений был задействован в подготовке к маскировке крупного транспортного узла. Была установлена дымовая завеса на территории площадью 300 га (что составляет более 420 футбольных полей). Учебная задача была решена успешно: завеса скрыла перегрузку техники и другие критически важные объекты и не позволила условному противнику нанести точные удары в ходе авиационного налета.

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 по 25 августа в частях и соединениях Центрального и Восточного военных округов, а также в частях Воздушно-десантных войск, Дальней и Военно-транспортной авиации проходит внезапная проверка боеготовности. О соответствующем распоряжении Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами России Владимира Путина сообщил 20 августа министр обороны России Сергей Шойгу.