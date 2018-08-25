Суббота, 25 Августа 2018 года
08:50:02 МСК

На учениях в Амурской области поставили дымовую завесу на территории 300 га

Политика

Весь личный состав подразделений был задействован в подготовке к маскировке крупного транспортного узла

Благовещенск, 25 августа 2018, 08:46 — REGNUM  Дымовую завесу на территории площадью около 300 гектаров поставили подразделения аэрозольного противодействия на учениях по маскировке транспортного узла, 25 августа сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Подразделения аэрозольного противодействия войск радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа провели специальные учения в ходе внезапной проверки боеготовности.

Весь личный состав подразделений был задействован в подготовке к маскировке крупного транспортного узла. Была установлена дымовая завеса на территории площадью 300 га (что составляет более 420 футбольных полей). Учебная задача была решена успешно: завеса скрыла перегрузку техники и другие критически важные объекты и не позволила условному противнику нанести точные удары в ходе авиационного налета.

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 по 25 августа в частях и соединениях Центрального и Восточного военных округов, а также в частях Воздушно-десантных войск, Дальней и Военно-транспортной авиации проходит внезапная проверка боеготовности. О соответствующем распоряжении Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами России Владимира Путина сообщил 20 августа министр обороны России Сергей Шойгу.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военные учения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить