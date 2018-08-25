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Исполнительного директора Twitter вызвали в Конгресс США для дачи показаний

Политика

Американские законодатели хотят знать, как Twitter отслеживает сообщения пользователей

Исполнительного директора Twitter вызвали в Конгресс США для дачи показаний
keiyac
Сообщение в twitter

Вашингтон, 25 августа 2018, 08:44 — REGNUM  Комитет Конгресса США по энергетике и торговле вызвал для дачи показаний об отслеживании сообщений исполнительного директора компании Twitter Джека Дорси. Об этом сообщается накануне, 24 августа, на официальной странице комитета.

Члены комитета хотят детально расспросить Дорси о механизме в сети микроблогов Twitter, который отслеживает и контролирует сообщения пользователей.

Допрос должен состоятся 5 сентября.

Председатель комитетат Конгресса США по энергетике и торговле Грег Уолден надеется, что Дорси будет честен перед комитетом и ответит на все поставленные перед ним вопросы.

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