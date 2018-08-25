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Американская пресса обвиняет Германию в позорном состоянии ВМС

Политика

Вряд ли США хотят, чтобы Германия возродила Флот открытого моря

Вашингтон, 25 августа 2018, 08:32 — REGNUM  По мнению американского издания The National Interest, состояние военно-морских сил Германии, которая является богатейшей страной Евросоюза, является совершенно позорным.

Издание пишет, что германские ВМС катастрофически недофинансируются, а планирование оставляет желать лучшего. В итоге германский флот не в состоянии выполнить те задачи, которые перед ним стоят.

Проблемы наблюдаются во всех компонентах германских ВМС — от подводных лодок, до военно-морской авиации.

Так, в составе ВМС германии есть шесть субмарин типа 212U. Все они находятся в непригодном для использования состоянии. При этом Германия продает этот тип подводных лодок по всему миру. В Берлине объясняют, что подлодки не пригодны для использования из-за нехватки запасных частей.

Морская авиация в Германии также находится в неудовлетворительном состоянии. После того, как были списаны патрульные самолеты Breguet Atlantique, для ВМС были закуплены подержанные самолеты P-3C у Нидерландов. При этом ни один из этих самолетов не находится в боевом состоянии. Другие страны НАТО вообще снимают эти самолеты с вооружения.

Практически все германские надводные боевые корабли слишком часто ломаются и имеют неудовлетворительные характеристики, а также не отвечают современных стандартам НАТО.

Издание приходит к странному выводу, что состояние германских ВМС не лучше, чем в 1941 году, когда Кригсмарине Третьего рейха не смогли бороться с противником.

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Взаимоотношения США и стран Европы
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