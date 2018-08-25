Адвокат: Ярошенко может быть переведен в российскую тюрьму

Вашингтон, , 07:54 — REGNUM Есть предпосылки для передачи российского летчика Константина Ярошенко из американской тюрьмы в Москву, заявил журналистам адвокат Ярошенко 24 августа.

Алексей Тарасов, отстаивающий права российского летчика в США, рассказал, что защитой было инициировано обращение к спецдокладчикам ООН.

Адвокаты обратилась к специальному докладчику ООН по пыткам Нильсу Мельцере, а также к Сенг Фил-Хонге, занимающемуся проблемой произвольных задержаний. По мнению защиты, задержание Ярошенко в Либерии, когда летчик был похищен и перевезен с маской на голове, соответствуют определению произвольного задержания. На тот момент США являлись членом Совета по правам человека в ООН, поэтому защита Ярошенко рассчитывает на то, что спецдокладчики ООН инициируют соответствующее расследование.

Также Алексей Тарасов добавил, что есть некоторые предпосылки для обмена или перевода Ярошенко в российскую тюрьму.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа супруга и дочь российского летчика прибыли в Нью-Йорк для встречи с Ярошенко. Эта встреча стала первой за семь лет, ранее американские власти не давали соответствующего разрешения.

Напоминаем, что Константин Ярошенко был задержан в Либерии в 2010 году. Американские власти предъявили обвинение Ярошенко в участии в подготовке контрабанды крупной партии кокаина. В сентябре 2011 года Нью-Йоркский суд приговорил Ярошенко к 20 годам тюремного заключения.