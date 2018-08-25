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Жена Маккейна поблагодарила всех за поддержку сенатора в борьбе с раком

Политика

Джон Маккейн уже превзошел ожидания медиков

Вашингтон, 25 августа 2018, 07:45 — REGNUM  Синди Маккейн поблагодарила всех, кто поддерживает ее мужа Джона Маккейна в борьбе с неизлечимым заболеванием, 24 августа в Twitter.

«Благослови Господь всех, кто заботился о моем муже на этом пути», — написала Синди Маккейн, приложив ранее опубликованное заявление семьи Маккейнов.

В нем сообщается о решении Джона Маккейна, проходившего лечение от раковой опухоли мозга, отказаться от терапии. В заявлении отмечается, что Джон Маккейн уже превзошел ожидания медиков, которые считали, что болезнь победит его гораздо раньше.

«Я люблю мужа всем сердцем», — добавила Синди Маккейн.

Как сообщало ИА REGNUM, Джон Маккейн объявил в июле прошлого года, что у него обнаружена опухоль мозга. Сенатор-республиканец проходил реабилитацию в своем доме в штате Аризона и с начала 2018 года не появлялся в Вашингтоне. Однако, он продолжал оставаться активным политиком. Так, 2 августа 2018 года он стал одним из инициаторов законопроекта, предусматривающего ужесточение антироссийских санкций.

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