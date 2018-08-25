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Мэром Нижнего Тагила решили стать шесть человек

Политика

В том числе врио главы города

Нижний Тагил, Свердловская область, 25 августа 2018, 07:27 — REGNUM  В свердловском Нижнем Тагиле завершён приём заявок на участие в конкурсе на пост главы города. Документы сдали шесть человек.

Среди заявившихся — врио главы города Владислав Пинаев, журналист Илья Коровин, юристы Александр Усольцев и Юрий Черных, глава отделения «Партии Роста» Евгений Рохлин и педагог Данил Кукутин.

Напомним, конкурс был объявлен в июле. Этому предшествовало назначение всенародно избранного мэра Сергея Носова врио губернатором Магаданской области и затем отмена прямых выборов города.

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