Мэром Нижнего Тагила решили стать шесть человек

Нижний Тагил, Свердловская область, , 07:27 — REGNUM В свердловском Нижнем Тагиле завершён приём заявок на участие в конкурсе на пост главы города. Документы сдали шесть человек.

Среди заявившихся — врио главы города Владислав Пинаев, журналист Илья Коровин, юристы Александр Усольцев и Юрий Черных, глава отделения «Партии Роста» Евгений Рохлин и педагог Данил Кукутин.

Напомним, конкурс был объявлен в июле. Этому предшествовало назначение всенародно избранного мэра Сергея Носова врио губернатором Магаданской области и затем отмена прямых выборов города.