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США предупредили Россию о возможности нанесения удара по Сирии

Политика

Такое предупреждение было передано секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву помощником президента США Дональда Трампа Джоном Болтоном

Нью-Йорк, США, 25 августа 2018, 07:30 — REGNUM  Вашингтон предупредил Россию о своей готовности нанести удар по Сирии в случае применения правительством президента Сирии Башара Асада химического оружия в стране. Об этом 25 августа сообщает Bloomberg.

По данным агентства, такое предупреждение было передано секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву помощником президента США Дональда Трампа Джоном Болтоном в ходе их встречи, состоявшейся 23 августа в Женеве.

Вашингтон, по сообщению Bloomberg, утверждает, что у него имеется информация о том, что сирийская армия может применить химическое оружие для освобождения одного из последних районов страны, находящегося под контролем оппозиционных сил.

В этом случае, как предаёт издание, США готовы «ответить еще более мощными военными действиями», чем раньше.

Отметим, что итоговое заявление после встречи Николая Патрушева и Джона Болтона 23 августа не было подписано из-за позиции США.

«Американцы хотели, чтобы в нем было, что мы вмешивались в их выборы, по их мнению, а мы это отрицаем. То есть слабая сама тема обсуждения», — заявил тогда Николай Патрушев по итогам встречи.

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Участие США в войне в Сирии
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