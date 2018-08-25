США предупредили Россию о возможности нанесения удара по Сирии

Нью-Йорк, США, , 07:30 — REGNUM Вашингтон предупредил Россию о своей готовности нанести удар по Сирии в случае применения правительством президента Сирии Башара Асада химического оружия в стране. Об этом 25 августа сообщает Bloomberg.

По данным агентства, такое предупреждение было передано секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву помощником президента США Дональда Трампа Джоном Болтоном в ходе их встречи, состоявшейся 23 августа в Женеве.

Вашингтон, по сообщению Bloomberg, утверждает, что у него имеется информация о том, что сирийская армия может применить химическое оружие для освобождения одного из последних районов страны, находящегося под контролем оппозиционных сил.

В этом случае, как предаёт издание, США готовы «ответить еще более мощными военными действиями», чем раньше.

Отметим, что итоговое заявление после встречи Николая Патрушева и Джона Болтона 23 августа не было подписано из-за позиции США.

«Американцы хотели, чтобы в нем было, что мы вмешивались в их выборы, по их мнению, а мы это отрицаем. То есть слабая сама тема обсуждения», — заявил тогда Николай Патрушев по итогам встречи.