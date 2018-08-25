Экс-президент Украины считает, что «продешевил»

Киев, , 05:52 — REGNUM Взаимоотношения с Россией после распада СССР Украина должна была строить на других основаниях, заявил бывший президент Украины Леонид Кравчук, сообщает украинское агентство «Униан».

По его словам, Украине необходимо было занять более выгодную позицию насчет выплаты долгов Советского Союза, а также по вопросам ядерного разоружения.

«Вывезти нужно было обязательно, в этом сомнений нет. Но мы могли бы продать этот отказ от ядерного оружия за большую цену», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главы минюстов Эстонии и Латвии заявили о намерении получить с России финансовую компенсацию за «советскую оккупацию». В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подобные претензии не имеют ни правовых, ни исторических оснований.

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