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МИД России отметил активизацию сотрудничества с Болгарией

Политика

Российская сторона также отметила активизацию диалога насчет крупных проектов в сфере экономики и энергетики

Москва, 25 августа 2018, 05:21 — REGNUM  В Москве состоялась встреча первого заместителя министра иностранных дел России Владимира Титова и болгарского посла Атанаса Крыстина, сообщает пресс-служба МИД РФ.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества между странами и договорились о наращивании связей в торгово-экономической сфере. Российская сторона также отметила активизацию диалога насчет крупных проектов в сфере экономики и энергетики.

«Масштабные мероприятия, проведенные в этом году и приуроченные к 140-летию Освобождения Болгарии в результате Русско-турецкой войны 1877−1878 гг., способствовали продвижению исторического и культурно-гуманитарного взаимодействия двух стран», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа президент Болгарии Румен Радев заявил, что Россия является традиционным партнером Евросоюза. Он также призвал Россию и ЕС отказаться от «агрессивного тона», а вместо этого приложить усилия по налаживанию прагматичного диалога.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Болгарии: Россия является традиционным партнёром Евросоюза

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МИД России
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