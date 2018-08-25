Признание не помогло: Прокуратура намерена расследовать дело против Коэна

Нью-Йорк, США, , 05:12 — REGNUM Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк планирует начать расследование против Майкла Коэна, экс-адвоката президента США Дональда Трампа, по подозрениям в нарушениях налогового законодательства, сообщает телеканал CNN.

По данным телеканала, генпрокурор Барбара Андервуд намерена начать расследование и уже отправила запрос в налоговый департамент правительства Нью-Йорка.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа экс-адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн признал себя виновным по восьми пунктам обвинения на судебном заседании в Манхеттене. В ответ на это признание соратники президента США и сам Дональд Трамп выступили с резкой критикой Коэна, обвинив его во лжи.

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